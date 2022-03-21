Командування рф компенсує реальні втрати мобілізацією з ОРДЛО – СБУ

Цитата

"Мобілізація" на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО виглядає як звичайний "відлов". А те, як "необстріляних новобранців" кидають на передову, більше нагадує свідоме знищення. Про це свідчать фактично всі розмови окупантів, які перехоплює СБУ", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначили, на Херсонщині окупант розповідає другу про їхню операцію, яку вщент розгромили українські військові: "Вчера только с зачистки вернулись: с 800 человек 150 вышло".

Інший обурюється тим, що його керівництво бреше Москві і доповідає про нібито 60-70% комплектування, хоча їх менше 20%: "У нас реально с бригады последние 5 машин приехало. А было порядка 100-120. 302 человек досчитать не могут. И это не считая тех, которые раненые".

Доповнення

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять приблизно 15 000 осіб.