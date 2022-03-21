Командование рф компенсирует реальные потери мобилизацией из ОРДЛО – СБУ

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"Мобилизация" на временно оккупированных территориях ОРДЛО выглядит как обычный "отлов". А то, как "необстрелянных новобранцев" бросают на передовую, больше напоминает сознательное уничтожение. Об этом свидетельствуют фактически все разговоры оккупантов, которые перехватывает СБУ", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, на Херсонщине оккупант рассказывает другу об их операции, которую полностью разгромили украинские военные: "Вчера только с зачистки вернулись: с 800 человек 150 вышло".

Другой возмущается тем, что его руководство лжет Москве и докладывает о якобы 60-70% комплектования, хотя их меньше 20%: "У нас реально с бригады последние 5 машин приехало. А было порядка 100-120. 302 человек досчитать не могут. И это не считая тех, которые раненые".

Дополнение

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что общие боевые потери рф в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют примерно 15 000 человек.