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15 марта, 19:03 • 75304 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118066 просмотра

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15 марта, 13:08 • 106270 просмотра

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15 марта, 12:52 • 91933 просмотра

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Резников к международным организациям: Кремлю абсолютно плевать на ваши попытки разговаривать

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников осудил игнорирование международных организаций ситуации по вторжению Российской Федерации в Україну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение главы МОУ в Facebook.

Цитата

"Россия открыто напала на Украину. Восемь лет назад в Крыму и на Донбассе они говорили - "их там нет". Сейчас Кремль демонстративно ведет войну против моего народа. Это происходит в центре Европы. Ракеты летят на сотни километров. И поражают мирные города. Сегодня - это наши города. Завтра могут быть чьи угодно. Ваши. Не повлияли никакие предостережения, попытки диалога или обеспокоенность. Никакие международные правила и механизмы.

Кремлю абсолютно наплевать на ваши попытки разговаривать. Его не беспокоит ООН, ПАСЕ или другое учреждение, где вы пытаетесь сохранить его присутствие. Российские солдаты ведут себя как террористы и трусы. (...) Где работа международных организаций, на которые тратятся миллиарды долларов? Где ООН, Красный Крест, ОБСЕ? Они спрятались", - отметил Резников.

Напомним

Алексей Резников сообщил, что через несколько дней потери среди личного состава Россиипревзойдутпотери за ее 10-летнюю войну с Афганистаном.

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