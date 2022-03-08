Резников к международным организациям: Кремлю абсолютно плевать на ваши попытки разговаривать

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"Россия открыто напала на Украину. Восемь лет назад в Крыму и на Донбассе они говорили - "их там нет". Сейчас Кремль демонстративно ведет войну против моего народа. Это происходит в центре Европы. Ракеты летят на сотни километров. И поражают мирные города. Сегодня - это наши города. Завтра могут быть чьи угодно. Ваши. Не повлияли никакие предостережения, попытки диалога или обеспокоенность. Никакие международные правила и механизмы.

Кремлю абсолютно наплевать на ваши попытки разговаривать. Его не беспокоит ООН, ПАСЕ или другое учреждение, где вы пытаетесь сохранить его присутствие. Российские солдаты ведут себя как террористы и трусы. (...) Где работа международных организаций, на которые тратятся миллиарды долларов? Где ООН, Красный Крест, ОБСЕ? Они спрятались", - отметил Резников.

Напомним

Алексей Резников сообщил, что через несколько дней потери среди личного состава Россиипревзойдутпотери за ее 10-летнюю войну с Афганистаном.