Резніков до міжнародних організацій: Кремлю абсолютно начхати на ваші спроби розмовляти
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков засудив ігнорування міжнародних організацій ситуації із вторгненняи Російської Федерації в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на звернення глави МОУ у Facebook.
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"Росія відкрито напала на Україну. Вісім років тому в Криму та на Донбасі вони казали - "їх там нема". Зараз Кремль демонстративно веде війну проти мого народу. Це відбувається у центрі Європи. Ракети летять на сотні кілометрів. І вражають мирні міста. Сьогодні – це наші міста. Завтра можуть бути чиї завгодно. Ваші. Не вплинули жодні застереження, спроби діалогу чи стурбованість. Жодні міжнародні правила та механізми.
Кремлю абсолютно начхати на ваші спроби розмовляти. Його не турбує ООН, ПАРЄ чи інша інституція, де ви намагаєтесь зберегти його присутність. Російські солдати поводяться як терористи і боягузи. (...) Де робота міжнародних організацій, на які витрачаються мільярди доларів? Де ООН, Червоний Хрест, ОБСЄ? Вони сховалися", — зазначив Резніков.
Нагадаємо
Олексій Резніков повідомив, що через кілька днів втрати серед особового складу Росії перевершать втрати за її 10-річну війну з Афганістаном.