Резиденцию Святого Николая откроют в Киеве 1 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Резиденцию Святого Николая откроют 1 декабря возле Большой Лаврской колокольни в столице, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
"Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник совместно с Печерской районной в городе Киеве государственной администрацией приглашает представителей СМИ посетить резиденцию Святого Николая возле Большой Лаврской колокольни, которая торжественно откроет свои двери 1 декабря 2016 г.", - говорится в сообщении.
Как отмечается, резиденция Святого Николая будет работать до 30 декабря включительно.
"Каждую пятницу, субботу и воскресенье, а также 19 декабря с 12:00 до 17:30 Святой Николай будет приветствовать гостей лично", - сказано в сообщении.