Резиденцию Святого Николая откроют в Киеве 1 декабря

"Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник совместно с Печерской районной в городе Киеве государственной администрацией приглашает представителей СМИ посетить резиденцию Святого Николая возле Большой Лаврской колокольни, которая торжественно откроет свои двери 1 декабря 2016 г.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, резиденция Святого Николая будет работать до 30 декабря включительно.

"Каждую пятницу, субботу и воскресенье, а также 19 декабря с 12:00 до 17:30 Святой Николай будет приветствовать гостей лично", - сказано в сообщении.