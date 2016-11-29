Резиденцію Святого Миколая відкриють у Києві 1 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Резиденцію Святого Миколая відкриють 1 грудня у Великій Лаврській дзвіниці у столиці, передає УНН з посиланням на прес-службу Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
"Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник спільно з Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією запрошує представників ЗМІ відвідати резиденцію Святого Миколая у Великій Лаврський дзвіниці, яка урочисто відчинить свої двері 1 грудня 2016 року", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, резиденція Святого Миколая працюватиме до 30 грудня включно.
"Щоп’ятниці, суботи та неділі, а також 19 грудня з 12:00 до 17:30 Святий Миколай вітатиме гостей особисто", - сказано у повідомленні.