Резиденцию президента Грузии обставят подержанной мебелью
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Резиденцию президента Грузии Саломе Зурабишвили обставят подержанной мебелью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия-Online.
Как сообщили в администрации президента Грузии, ремонт резиденции на улице Атонели завершен, в ближайшее время часть здания будет обставлена старинной мебелью, чтобы воссоздать историческую эпоху, к которому оно принадлежит.
При этом, подчеркивается, что для резиденции закупают подержанную мебель.
"Скоро бывший дворец Орбелиани будет оснащен инвентарем, который в Грузии до этого использовали для обустройства жилых резиденций. Мы нашли такую мебель в местных семьях, часть подобрали за границей. Нужно отметить и то, что закупка подержанной мебели для нас была более оправдана и в финансовом плане", - сказала пресс-секретарь президента Грузии.
Отмечается, что Зурабишвили стала президентом Грузии 16 декабря 2018 года.
Она отказалась занимать Авлабарскую резиденцию, построенную на возвышенности над Курой при третьем президенте Михаиле Саакашвили. Вместе с тем, здание решено было использовать в качестве дворца церемоний для торжественных приемов государственного значения.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский пообещал перенести администрацию главы государства в другое место.
Как сообщал УНН, в здании администрации президента Украины, которое расположено на улице Банковая, могут открыть музей государственности.