Резиденцию президента Грузии обставят подержанной мебелью

Как сообщили в администрации президента Грузии, ремонт резиденции на улице Атонели завершен, в ближайшее время часть здания будет обставлена старинной мебелью, чтобы воссоздать историческую эпоху, к которому оно принадлежит.

При этом, подчеркивается, что для резиденции закупают подержанную мебель.

"Скоро бывший дворец Орбелиани будет оснащен инвентарем, который в Грузии до этого использовали для обустройства жилых резиденций. Мы нашли такую мебель в местных семьях, часть подобрали за границей. Нужно отметить и то, что закупка подержанной мебели для нас была более оправдана и в финансовом плане", - сказала пресс-секретарь президента Грузии.

Отмечается, что Зурабишвили стала президентом Грузии 16 декабря 2018 года.

Она отказалась занимать Авлабарскую резиденцию, построенную на возвышенности над Курой при третьем президенте Михаиле Саакашвили. Вместе с тем, здание решено было использовать в качестве дворца церемоний для торжественных приемов государственного значения.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский пообещал перенести администрацию главы государства в другое место.

Как сообщал УНН, в здании администрации президента Украины, которое расположено на улице Банковая, могут открыть музей государственности.