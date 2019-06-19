Резиденцію президента Грузії обставлять уживаними меблями
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Резиденцію президента Грузії Саломе Зурабішвілі обставлять уживаними меблями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія-Online.
Як повідомили в адміністрації президента Грузії, ремонт резиденції на вулиці Атонелі у Тбілісі завершено, найближчим часом частина будівлі буде обставлена старовинними меблями, щоб відтворити історичну епоху, до якого воно належить.
При цьому, підкреслюється, що для резиденції закуповують стару меблі.
"Скоро колишній палац Орбеліані буде оснащений інвентарем, який в Грузії до цього використовували для облаштування житлових резиденцій. Ми знайшли такі меблі в місцевих сім'ях, частину підібрали за кордоном. Потрібно відзначити і те, що закупівля уживаних меблів для нас була більш виправдана і в фінансовому плані", - сказала прес-секретар президента Грузії.
Відзначається, що Зурабішвілі стала президентом Грузії 16 грудня 2018 року.
Вона відмовилася займати Авлабарську резиденцію, побудовану на височині над Курой при третьому президентові Михайлові Саакашвілі. Разом з тим, будівлю вирішено було використовувати в якості палацу церемоній для урочистих прийомів державного значення.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський пообіцяв перенести адміністрацію глави держави в інше місце.
Як повідомляв УНН, в будівлі адміністрації президента України, яка розташована на вулиці Банкова, можуть відкрити музей державності.