Режиссера Лавренчука в Италии отпустили под домашний арест

ukru
15 марта, 19:03 • 107144 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144347 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124137 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117611 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105217 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101679 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93885 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124631 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127572 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127343 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 48499 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 29916 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 23520 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 50201 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 32736 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 124632 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 124574 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261771 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291095 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227392 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105404 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127572 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111666 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128922 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130939 просмотра
Актуальное
Режиссера Лавренчука в Италии отпустили под домашний арест

Режиссера Лавренчука в Италии отпустили под домашний арест

Киев • УНН

 • 13928 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Режиссера Евгения Лавренчука, который был задержан в конце 2021 года в Италии по запросу Российской Федерации, отпустили под домашний арест. Об этом в Facebook сообщила его мать Ирина Лавренчук, передает УНН.

Цитата

"Друзья! Есть новость! Евгения отпустили под домашний арест! Вчера поздно ночью мы смогли с ним коротко пообщаться - он в бодром настроении, состояние здоровья нормальное, просит передать вам всем огромную благодарность за поддержку", - сообщила она.

Детали

По словам Ирины Лавренчук, это стало возможным благодаря эффективной работе адвокатов, МИД, консульства Украины, благодаря письмам и акциям в поддержку, благодаря активности украинской диаспоры, СМИ, всех участников и единомышленников.

"Это лишь первый шаг в нашей борьбе за освобождение Жени. Не останавливаемся, помним о страшной угрозе, которая нависла над ним. Просьба ко всем не писать ему сейчас ничего, он имеет ограничения в связи и общении, потому что ведется следствие. А также для его же безопасности", - добавила она.

Контекст

Ранее в сети, в частности в Facebook-группе Free Eugene Lavrenchuk, появилось сообщение о задержании 17 декабря в Италии украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета Евгения Лавренчука.

Впоследствии, российская сторона заявила, что Лавренчука, которого взяли под стражу правоохранители Италии, ранее заочно арестовал суд в Москве по обвинению в мошенничестве.

10 января стало известно, что в Украине собирают подписи в его поддержку.

Справка

Евгений Лавренчук - украинский театральный режиссер, с 2018 до марта 2021 года был главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. Лауреат государственной театральной премии Украины им. Леся Курбаса за постановку оперы "La Traviata" Джузеппе Верди. Организатор многочисленных профессиональных конференций и форумов (в частности Всеукраинского оперного форума Opera Ua), основатель и руководитель "Первой украинской школы театра и кино".

В свое время Евгений учился в Москве на курсе Романа Виктюка. Был основателем Польского театра в Москве. Вернулся в Украину в 2015 году из-за этической невозможности работать на территории государства-агрессора. В конце 2020 года получил контракт на работу в Тель-Авиве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы