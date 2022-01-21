Режиссера Лавренчука в Италии отпустили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Режиссера Евгения Лавренчука, который был задержан в конце 2021 года в Италии по запросу Российской Федерации, отпустили под домашний арест. Об этом в Facebook сообщила его мать Ирина Лавренчук, передает УНН.
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"Друзья! Есть новость! Евгения отпустили под домашний арест! Вчера поздно ночью мы смогли с ним коротко пообщаться - он в бодром настроении, состояние здоровья нормальное, просит передать вам всем огромную благодарность за поддержку", - сообщила она.
Детали
По словам Ирины Лавренчук, это стало возможным благодаря эффективной работе адвокатов, МИД, консульства Украины, благодаря письмам и акциям в поддержку, благодаря активности украинской диаспоры, СМИ, всех участников и единомышленников.
"Это лишь первый шаг в нашей борьбе за освобождение Жени. Не останавливаемся, помним о страшной угрозе, которая нависла над ним. Просьба ко всем не писать ему сейчас ничего, он имеет ограничения в связи и общении, потому что ведется следствие. А также для его же безопасности", - добавила она.
Контекст
Ранее в сети, в частности в Facebook-группе Free Eugene Lavrenchuk, появилось сообщение о задержании 17 декабря в Италии украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета Евгения Лавренчука.
Впоследствии, российская сторона заявила, что Лавренчука, которого взяли под стражу правоохранители Италии, ранее заочно арестовал суд в Москве по обвинению в мошенничестве.
10 января стало известно, что в Украине собирают подписи в его поддержку.
Справка
Евгений Лавренчук - украинский театральный режиссер, с 2018 до марта 2021 года был главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. Лауреат государственной театральной премии Украины им. Леся Курбаса за постановку оперы "La Traviata" Джузеппе Верди. Организатор многочисленных профессиональных конференций и форумов (в частности Всеукраинского оперного форума Opera Ua), основатель и руководитель "Первой украинской школы театра и кино".
В свое время Евгений учился в Москве на курсе Романа Виктюка. Был основателем Польского театра в Москве. Вернулся в Украину в 2015 году из-за этической невозможности работать на территории государства-агрессора. В конце 2020 года получил контракт на работу в Тель-Авиве.