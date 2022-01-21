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Режисера Лавренчука в Італії відпустили під домашній арешт

Режисера Лавренчука в Італії відпустили під домашній арешт

Київ • УНН

 • 13929 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Режисера Євгена Лавренчука, якого було затримано наприкінці 2021 року в Італії за запитом Російської Федерації, відпустили під домашній арешт. Про це у Facebook повідомила його мати Ірина Лавренчук, передає УНН.

Цитата

"Друзі! Є новина! Євгена відпустили під домашній арешт! Вчора пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватися - він у бадьорому настрої, стан здоров'я нормальний, просить передати вам всім величезну подяку за підтримку", - повідомила вона.

Деталі

За словами Ірини Лавренчук, це стало можливим завдяки ефективній роботі адвокатів, МЗС, консульства України, завдяки листам та акціям на підтримку, завдяки активності української діаспори, ЗМІ, всіх учасників та однодумців.

"Це лише перший крок у нашій боротьбі за звільнення Жені. Не зупиняємось, пам'ятаємо про страшну загрозу, яка нависла над ним. Прохання до всіх не писати йому зараз нічого, він має обмеження у зв'язку та спілкуванні, бо ведеться слідство. А також задля його ж безпеки", - додала вона.

Контекст

Раніше у мережі, зокрема у Facebook-групі Free Eugene Lavrenchuk, з’явилося повідомлення про затримання 17 грудня в Італії українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету Євгена Лавренчука.

Згодом, російська сторона заявила, що Лавренчука, якого взяли під варту правоохоронці Італії, раніше заочно заарештував суд у Москві за обвинуваченням у шахрайстві.

10 січня стало відомо, що в Україні збирають підписи на його підтримку.

Довідка

Євген Лавренчук – український театральний режисер, із 2018 до березня 2021 року був головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету. Лауреат державної театральної премії України ім. Леся Курбаса за постановку опери "La Traviata" Джузеппе Верді. Організатор численних професійних конференцій та форумів (зокрема, Всеукраїнського оперного форуму Opera Ua), засновник і керівник "Першої української школи театру і кіно".

Свого часу Євген навчався у Москві на курсі Романа Віктюка. Був засновником Польського театру в Москві. Повернувся в Україну в 2015 році через етичну неможливість працювати на території держави-агресора. Наприкінці 2020 року отримав контракт на роботу у Тель-Авіві.

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