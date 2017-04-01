"Режим тишины" на Донбассе: зафиксировано 20 обстрелов, четверо бойцов - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой. Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней контактной группы по прекращению огня с 00.00 1 апреля вдоль всей линии разграничения, российско-оккупационные войска продолжают провокационные обстрелы позиций ВС Украины. С начала суток противник 20 раз нарушил режим "тишины". Об этом сообщили УНН в пресс-центре АТО.
Как сообщили в пресс-службе, на Донецком направлении, огнем из минометов калибра 120 мм и 82мм, а позже из вооружения БМП и стрелкового оружия враг обстреливал опорные пункты вблизи Луганского. С гранатометов различных систем противник вел обстрел защитников Верхнеторецкого, а из крупнокалиберных пулеметов - опорныхе пунктов в районе Авдеевки. Из стрелкового оружия враг открывал огонь в районах населенных пунктов Луганское, Авдеевка и Троицкое. Вблизи Майорского, Авдеевки и Верхнеторецкого активно действовали вражеские снайперы.
"На Мариупольском направлении также было неспокойно. С противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-террористические подразделения вели огонь по защитникам Водяного. Из стрелкового оружия обстреливали морских пехотинцев под Широкино и Гнутово", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-центра, на Луганщине враг проявлял минимальную активность, позиции в районе Станицы Луганской обстреливал вражеский снайпер.
"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдают режим "Тишины", огонь в ответ не открывают. Четверо украинских защитников получили ранения", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 апреля, по состоянию на 12:00, боевики двенадцать раз нарушили режим тишины.