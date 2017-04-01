"Режим тиші" на Донбасі: зафіксовано 20 обстрілів, четверо бійців - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Ситуація в районі проведення АТО залишається контрольованою. Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з 00.00 1 квітня вздовж усієї лінії розмежування, російсько-окупаційні війська продовжують провокаційні обстріли позицій ЗС України. З початку доби противник 20 разів порушив режим “тиші”. Про це УНН повідомили у прес-центрі АТО.
Як повідомили у прес-службі, на Донецькому напрямку, вогнем з мінометів калібру 120мм та 82мм, а пізніше з озброєння БМП та стрілецької зброї ворог обстрілював опорні пункти поблизу Луганського. З гранатометів різних систем противник вів обстріл захисників Верхньоторецького, а з крупнокаліберних кулеметів — опорні пункти в районі Авдіївки. Зі стрілецької зброї ворог відкривав вогонь у районах населених пунктів Луганське, Авдіївка та Троїцьке. Поблизу Майорського, Авдіївки та Верхньоторецького активно діяли ворожі снайпери.
“На Маріупольському напрямку також було неспокійно. З протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-терористичні підрозділи вели вогонь по захисниках Водяного. Зі стрілецької зброї обстрілювали морських піхотинців під Широкиним та Гнутовим”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними прес-центру, на Луганщині ворог виявляв мінімальну активність, позиції у районі Станиці Луганської обстрілював ворожий снайпер.
“Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримуються режиму „Тиші“, вогонь у відповідь не відкривають. Четверо українських захисників отримали поранення”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 квітня, станом на 12:00, бойовики дванадцять разів порушили режим тиші.