"Резерв+": уже более миллиона украинцев обновили свои данные

Более миллиона украинцев обновили свои военно - учетные данные в приложении "Резерв+", более 40 тысяч человек сделали это в ТЦК и СП и более 21 тысячи - Центрах предоставления административных услуг. Об этом сообщили в Минобороны, передает УНН.

«Более 1 000 000 граждан обновили свои данные через Резерв+», - говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Статистика обновлений данных через ЦПАУ и ТЦК такова:

ЦНАП - 40 865;

ТЦК - 21 735.



В ведомстве указали, что сейчас Резерв+ является самым простым способом обновления данных и уже доступен в 176 странах.

«На обработку миллиона обращений территориальные центры комплектования бы потратили около года!», - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Кроме Украины, приложением чаще всего пользуются в:

Польши;

Германии;



Канаде;



Соединенных Штатах;



Чехии.



Вскоре в «Резерв+» появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

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