"Резерв+": вже понад мільйон українців оновили свої дані
Київ • УНН
Понад мільйон українців оновили свої дані через додаток "Резерв+", понад 40 000 - у ТЦК та СП та понад 21 тисяча - в Центрах надання адміністративних послуг.
Понад мільйон українців оновили свої військово - облікові дані в додатку "Резерв+", більше ніж 40 тисяч людей зробила це в ТЦК та СП та понад 21 тисяча - Центрах надання адміністративних послуг. Про це повідомили у Міноборони, передає УНН.
"Понад 1 000 000 громадян оновили свої дані через Резерв+", - йдеться у повідомленні Міноборони у Telegram.
Статистика оновлень даних через ЦНАПи та ТЦК така:
- ЦНАП – 40 865;
- ТЦК – 21 735.
У відомстві вказали, що наразі Резерв+ є найпростішим способом оновлення даних і вже доступний в 176 країнах.
"На обробку мільйона звернень територіальні центри комплектування б витратили близько року!", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Окрім України, застосунком найчастіше користуються в:
- Польщі;
- Німеччині;
- Канаді;
- Сполучених Штатах;
- Чехії.
Незабаром в "Резерв+" зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.
Що робити військовим та як позбутись статусу "у розшуку": у Міноборони відповіли на найпоширеніші питання щодо "Резерв+"23.05.24, 15:12 • 15329 переглядiв