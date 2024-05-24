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"Резерв+": вже понад мільйон українців оновили свої дані

"Резерв+": вже понад мільйон українців оновили свої дані

Київ • УНН

 • 13143 перегляди

Понад мільйон українців оновили свої дані через додаток "Резерв+", понад 40 000 - у ТЦК та СП та понад 21 тисяча - в Центрах надання адміністративних послуг.

Понад мільйон українців оновили свої військово - облікові дані в додатку "Резерв+", більше ніж 40 тисяч людей зробила це в ТЦК та СП та понад 21 тисяча - Центрах надання адміністративних послуг. Про це повідомили у Міноборони, передає УНН.

"Понад 1 000 000 громадян оновили свої дані через Резерв+", - йдеться у повідомленні Міноборони у Telegram.

Статистика оновлень даних через ЦНАПи та ТЦК така:

  • ЦНАП – 40 865;
  • ТЦК – 21 735.

У відомстві вказали, що наразі Резерв+ є найпростішим способом оновлення даних і вже доступний в 176 країнах.

"На обробку мільйона звернень територіальні центри комплектування б витратили близько року!", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Окрім України, застосунком найчастіше користуються в:

  •  Польщі;
  • Німеччині;
  • Канаді;
  • Сполучених Штатах;
  • Чехії.

 Незабаром в "Резерв+" зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Що робити військовим та як позбутись статусу "у розшуку": у Міноборони відповіли на найпоширеніші питання щодо "Резерв+"23.05.24, 15:12 • 15329 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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