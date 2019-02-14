Рейсовый автобус насмерть сбил пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Донецкой области рейсовый автобус насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
Инцидент произошёл вечером 13 февраля в Мирнограде. Правоохранители установили, что 53-летний водитель рейсового автобуса совершил наезд на пешехода. От полученных травм 57-летний мужчина погиб на месте.
По факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Следствие продолжается.
Как сообщал УНН, в Борисполе Киевской области иностранец на Volkswagen, убегая от полицейских, совершил смертельную аварию.