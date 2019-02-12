Смертельна ДТП: озброєний іноземець в ході погоні влетів у іномарку

Повідомляється, що про водія Volkswagen, який сів у балаклаві в автомобіль на іноземних номерах, поліцейських проінформували місцеві мешканці. Поліція почала переслідування автомобілю. На законну вимогу водій не зупинився і продовжив рух. В ході погоні автівка виїхала на зустрічну смугу і влетіла у Opel. В результаті водій останнього загинув на місці від отриманих травм, а пасажир отримав травму грудної клітки.

Правоохоронці встановили, що водієм Volkswagen виявився 26-річний громадянин Грузії, який прибув до України 2 місяці тому і тимчасово проживав на Житомирщині.

Під час огляду його автомобіля працівники поліції виявили та вилучили дві гранати РГД-5 та запали до них. Правопорушника затримали у порядку ст. 208 КПК України (Затримання уповноваженою службовою особою). Про затримання іноземця повідомлено посольство Грузії та консульський відділ МЗС України.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) та за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Триває слідство.

Як повідомляв УНН, у Львові нетверезий водій втікав з місця ДТП тротуаром.