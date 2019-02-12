Смертельное ДТП: вооруженный иностранец в ходе погони влетел в иномарку
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Борисполе Киевской области иностранец на Volkswagen, убегая от полицейских, совершил смертельную аварию. Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили боеприпасы и иностранные номерные знаки. Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает УНН.
Сообщается, что о водителе Volkswagen, который в балаклаве сел в автомобиль на иностранных номерах, полицейских проинформировали местные жители. Полиция начала преследование автомобиля. На законное требование водитель не остановился и продолжил движение. В ходе погони автомобиль выехал на встречную полосу и влетел в Opel. В результате водитель последнего погиб на месте от полученных травм, а пассажир получил травму грудной клетки.
Правоохранители установили, что водителем Volkswagen оказался 26-летний гражданин Грузии, который прибыл в Украину 2 месяца назад и временно проживал в Житомирской области.
При осмотре его автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли две гранаты РГД-5 и запалы к ним. Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом). О задержании иностранца сообщено в посольство Грузии и консульский отдел МИД Украины.
Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) и по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Следствие продолжается.
Как сообщал УНН, во Львове нетрезвый водитель убегал с места ДТП по тротуару.