У Львові нетверезий водій втікав з місця ДТП тротуаром

У ДТП зіштовхнулися Renault Duster, водій якого в нетверезому стані та Mercedes на вулиці Скорини. Прямуючи на місце призначення, на перетині вулиць Хуторівка-Демнянська інспектори побачили винуватця згаданої аварії, який їхав пішохідною доріжкою.

Транспортний засіб зупинили і побачили за кермом 34-річного львів’янина з ознаками сильного алкогольногосп’яніння – про це свідчили різкий запах алкоголю, нечітка вимова і т.д. Чоловіка відвезли на місце ДТП, ознайомили з усіма правами, але він почав поводити себе агресивно, грубо висловлюватися, погрожувати фізичною розправою працівникам поліції. На зауваження не реагував і на вимогу припинити протиправні дії теж не зважав. Аби припинити протиправні дії, водія затримали і доставили в Сихівський відділ поліції. Дружина громадянина повідомили про це. Увесь цей час чоловік продовжував агресивно поводитися та штовхатися і припиняти свої дії не захотів.

Патрульні повідомили про правову допомогу, від якої чоловік відмовився. На нього склали протокол затримання, протокол за керування в нетверезому стані, за скоєну аварію, за втечу з місця ДТП, протокол за злісну непокору законним вимогам працівника поліції та винесли постанову за відсутність документів.

Нагадаємо, у Києві п'яний чиновник під час ДТП затиснув патрульну між автівок.