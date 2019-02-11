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Во Львове нетрезвый водитель убегал с места ДТП по тротуару

Во Львове нетрезвый водитель убегал с места ДТП по тротуару

Киев  •  УНН

 • 12132 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Во Львове этой ночью патрульных вызвали на ДТП без пострадавших. Пр этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

В ДТП столкнулись Renault Duster, водитель которого в нетрезвом состоянии и Mercedes на улице Скорины. Направляясь к месту назначения, на пересечении улиц Хуторивка-Демнянская инспекторы увидели виновника данной аварии, который ехал по пешеходной дорожке.

Транспортное средство остановили и увидели за рулем 34-летнего львовянина с признаками сильного алкогольного опьянения - об этом свидетельствовали резкий запах алкоголя, нечеткое произношение и т.д. Мужчину отвезли на место ДТП, ознакомили со всеми правами, но он начал вести себя агрессивно, грубо высказываться, угрожать физической расправой работникам полиции. На замечание не реагировал и на требование прекратить противоправные действия тоже не обращал внимания. Чтобы прекратить противоправные действия, водителя задержали и доставили в Железнодорожный отдел полиции. Жена гражданина сообщили об этом. Все это время мужчина продолжал агрессивно вести себя и толкаться и прекращать свои действия не захотел.

Патрульные сообщили о правовой помощи, от которой человек отказался. На него составили протокол задержания, протокол за управление в нетрезвом состоянии, за совершенную аварию, за побег с места ДТП, протокол за злостное неповиновение законным требованиям работника полиции и вынесли постановление за отсутствие документов.

Напомним, в Киеве пьяный чиновник в ДТП зажал патрульную между машин.

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