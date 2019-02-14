Рейсовий автобус на смерть збив пішохода

Інцидент стався ввечері 13 лютого у Мирнограді. Правоохоронці встановили, що 53-річний водій рейсового автобусу скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм 57-річний чоловік загинув на місці.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Слідство триває.

Як повідомляв УНН, у Борисполі Київської області іноземець на Volkswagen, тікаючи від поліцейських, скоїв смертельну аварію.