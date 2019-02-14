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Рейсовий автобус на смерть збив пішохода

Рейсовий автобус на смерть збив пішохода

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Донецькій області рейсовий автобус на смерть збив пішохода. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Інцидент стався ввечері 13 лютого у Мирнограді. Правоохоронці встановили, що 53-річний водій рейсового автобусу скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм 57-річний чоловік загинув на місці.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Слідство триває.

Як повідомляв УНН, у Борисполі Київської області іноземець на Volkswagen, тікаючи від поліцейських, скоїв смертельну аварію

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