Рейсовый автобус на Волыни врезался в электроопору, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Вчера, 11 января, на улице в селе Седлище Любешевского района Волынской области автобус "БАЗ", сообщением "Луцк-Любешов-Цир", врезался в электроопору. Водитель транспортного средства погиб на месте, четверо пассажиров получили телесные повреждения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.
Так, автопроисшествие произошло 11 января около 21 ч. За рулем автобуса находился 59-летний житель. Водитель, вероятно, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой, после чего транспортное средство съехало в кювет.
В результате ДТП водитель погиб на месте, еще четверо пассажиров, один житель райцентра Любомль и трое жителей Любешевского района, получили телесные повреждения.
Данные о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Продолжается досудебное расследование.