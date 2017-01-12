Рейсовий автобус на Волині врізався в електроопору, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Учора, 11 січня, на вулиці у селі Седлище Любешівського району Волинської області автобус “БАЗ”, сполученням “Луцьк-Любешів-Цир”, врізався в електроопору. Водій транспортного засобу загинув на місці, четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Волинської області.
Так, автопригода трапилася 11 січня близько 21 год. За кермом автобуса перебував 59-річний лучанин. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою, після чого транспортний засіб з’їхав у кювет.
Внаслідок ДТП водій загинув на місці, ще четверо пасажирів, один мешканець райцентру Любомль та троє мешканців Любешівського району, отримали тілесні ушкодження.
Дані про подію внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди. Триває досудове розслідування.