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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рейсовый автобус насмерть сбил женщину во Львове

Киев • УНН

 • 12383 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Во Львове, на улице Стрыйской, рейсовая маршрутка сбила женщину, в результате чего последняя погибла. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

Рейсовый автобус насмерть сбил женщину во Львове

"Инцидент произошел в 10:30. Автобус курсировал не по маршруту, в салоне находился только водитель и его напарник. Обстоятельства ДТП пока неизвестны. На месте работают следователи", - сообщили в Нацполиции.

В то же время, очевидцы в социальных сетях сообщают, что женщина перебегала дорогу вблизи пешеходного перехода на красный свет.

Напомним, тройное ДТП произошло в Сумах, в результате которого госпитализированы водители транспортных средств и женщина-пешеход.

Также УНН сообщал, что утром 17 апреля во Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек. Еще один пострадавший впоследствии скончался от полученных травм в больнице.

Украинские Национальные Новости

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