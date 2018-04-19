Рейсовый автобус насмерть сбил женщину во Львове

"Инцидент произошел в 10:30. Автобус курсировал не по маршруту, в салоне находился только водитель и его напарник. Обстоятельства ДТП пока неизвестны. На месте работают следователи", - сообщили в Нацполиции.

В то же время, очевидцы в социальных сетях сообщают, что женщина перебегала дорогу вблизи пешеходного перехода на красный свет.

Напомним, тройное ДТП произошло в Сумах, в результате которого госпитализированы водители транспортных средств и женщина-пешеход.

Также УНН сообщал, что утром 17 апреля во Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек. Еще один пострадавший впоследствии скончался от полученных травм в больнице.