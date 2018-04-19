Рейсовий автобус на смерть збив жінку у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Львові, на вулиці Стрийській, рейсова маршрутка збила жінку, внаслідок чого остання загинула. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
"Інцидент трапився о 10:30. Автобус курсував не за маршрутом, у салоні перебував лише водій та його напарник. Обставини ДТП наразі невідомі. На місці працюють слідчі", - повідомили у Нацполіції.
У той же час, очевидці у соціальних мережах повідомляють, що жінка перебігала дорогу поблизу пішохідного переходу на червоне світло.
Нагадаємо, потрійна ДТП сталася у Сумах, внаслідок якої госпіталізовані водії транспортних засобів та жінка-пішохід.
Також УНН повідомляв, що вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса. Внаслідок аварії загинули 8 людей. Ще один постраждалий згодом помер від отриманих травм у лікарні.