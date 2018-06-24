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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 16282 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 102221 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 110125 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 124976 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 142809 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146654 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 187282 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Reuters: зять Трампа выразил готовность работать с президентом Палестины

Reuters: зять Трампа выразил готовность работать с президентом Палестины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер готов сотрудничать с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.

“Я готов работать с президентом Аббасом, если он пожелает”, — заявил Кушнер в интервью палестинской газете Al-Quds.

Как передает агентство также в интервью изданию зять президента США Дональда Трампа подчеркнул, что народ Палестины “заслуживает светлое будущее”.

Кушнер и cпецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт на этой неделе наносят визиты на Ближний Восток, обсуждая региональное урегулирование. Они уже побывали в Саудовской Аравии, Иордании, Египте и Израиле, где провели переговоры с руководством этих государств.

Как сообщал УНН, Трамп назвал перенос посольства США в Иерусалим выполнением предвыборного обещания.

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