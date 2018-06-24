Reuters: зять Трампа висловив готовність працювати з президентом Палестини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Старший радник і зять президента США Джаред Кушнер готовий співпрацювати з президентом Палестини Махмудом Аббасом. Про це повідомило агентство Reuters, інформує УНН.
“Я готовий працювати з президентом Аббасом, якщо він побажає”, — заявив Кушнер в інтерв’ю палестинській газеті Al-Quds.
Як передає агентство також в інтерв’ю виданню зять президента США Дональда Трампа підкреслив, що народ Палестини “заслуговує на світле майбутнє”.
Кушнер і cпецпредставник вашингтонської адміністрації на міжнародних переговорах Джейсон Грінблатт на цьому тижні наносять візити на Близький Схід, обговорюючи регіональне врегулювання. Вони вже побували в Саудівській Аравії, Йорданії, Єгипті та Ізраїлі, де провели переговори з керівництвом цих держав.
Як повідомляв УНН, Трамп назвав перенесення посольства США в Єрусалим виконанням передвиборчої обіцянки.