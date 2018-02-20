Reuters: связи между США и Украиной были усилены угольным соглашением
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Соглашение между Украиной и США на поставку антрацита в Киев помогла улучшить отношения двух стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Представитель украинской компании (участник переговоров о соглашении), которая импортировала уголь, сообщил агентству, что договоренность на поставки из США имела не только коммерческий смысл, но и была политически целесообразной.
В сообщении указано, что: “Со стороны Украины это соглашение помогло показать свою пользу для Белого дома, поддержки которого Киев нуждается в конфликте с Россией. А также требует источника угля в то время, когда его традиционные источники поставок сорвались (из Донбасса)”.
Украинский чиновник на правах анонимности сказал журналистам, что дела улучшились, когда президент Петр Порошенко посетил Белый дом в июне прошлого года.
“Встреча с Трампом была ключевым моментом и важным этапом”, — сказал он.
Аналогично угольное соглашение с Украиной была полезным и Соединенным Штатам. Reuters отмечает, что американские комунальные предприятия постепенно закрывают угольную промышленность и переходят на газ и возобновляемые источники энергии. Из-за этого американские горнодобывающие компании направляют свой экспорт в Азию, а также ищут новых покупателей среди стран Восточной Европы, которые пытаются отойти от российских поставок.
Как сообщал УНН, угледобывающие предприятия Украины в января 2018 года добыли почти 2,66 млн тонн угля, что на более 1 млн тонн или на 27,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.