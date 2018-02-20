Reuters: зв'язки між США та Україною були посилені вугільною угодою
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Угода між Україною та США на поставку антрациту до Києва допомогла покращити відносини двох країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Представник української компанії (учасник переговорів про угоду), яка імпортувала вугілля, повідомив агентству, що домовленість на поставки з США мала не тільки комерційний сенс, але і була політично доцільною.
У повідомленні вказано, що: “З боку України ця угода допомогла показати свою користь для Білого дому, підтримки якого Київ потребує у конфлікті з Росією. А також потребує джерела вугілля у той час, коли його традиційні джерела постачання зірвалися (з Донбасу)”.
Український урядовець на правах анонімності зазначив журналістам, що справи покращилися, коли президент Петро Порошенко відвідав Білий дім у червні минулого року.
“Зустріч з Трампом була ключовим моментом і важливим етапом”, — сказав він.
Аналогічно вугільна угода з Україною була корисною і Сполученим Штатам. Reuters зазначає, що американські комунальні підприємтсва поступово закривають вугільну промисловіть та переходять на газ та відновлювані джерела енергії. Через це американські гірничодобувні компанії спрямовують свій експорт до Азії, а також шукають нових покупців серед країн Східної Європи, які намагаються відійти від російських поставок.
Як повідомляв УНН, вугледобувні підприємства України у січні 2018 року видобули майже 2,66 млн тонн вугілля, що на понад 1 млн тонн або на 27,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.