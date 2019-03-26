Reuters: есть "веские причины" полагать, что Дания одобрит строительство "Северного Потока-2"

Так, по словам Мюллера, есть “веские причина” считать, что датские власти рассмотрят второе предложение, представленное проектом в августе 2018 года, в течение 8-12 месяцев, что позволит завершить строительство газопровода в соответствии с графиком.

Даже если решение Дании станет известно в конце года, компания может привлечь дополнительные корабли для прокладки трубопровода, заявил Мюллер, отметив, что два корабля, которые сейчас работают у побережья Швеции, преодолевали по 6 км в день. В таком случае, датский сегмент может быть завершен в течение месяца, заявил он.

В агентстве напомнили, что ранее четыре страны — Финляндия, Швеция, Германия и Россия — уже дали добро на строительство трубопровода, но Дания не согласилась. Тогда Nord Stream 2 в августе 2018 года предложила альтернативный маршрут, по которому газопровод будет проходить через воды исключительной экономической зоны Дании, избегая ее территориальных вод.

“Есть все основания предполагать, что мы получим это одобрение в определенный момент, когда мы сможем завершить это строительство несложным образом”, — сказал Мюллер.

Он также не считает существенным риск того, что Вашингтон может наложить санкции против компании.

Так, в руководстве Госдепартамента США, опубликованном в октябре 2017 года, указано, что закон не применяется к инвестициям, сделанным до принятия этого закона в августе 2017 года, спустя несколько месяцев после подписания Nord Stream контрактов с западными инвесторами.

“Глядя на существующую правовую базу, мы должны сделать вывод, что Nord Stream 2 не может быть затронут”, — сказал Мюллер.

Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Дания примет решение по “Северному потоку-2”, исходя из ситуации в Украине.

Напомним, финансовый директор компании-оператора проекта “Северный поток-2” Пол Коркоран заявил, что рассчитывает до конца года получить разрешение от Дании на прокладку трубопровода “Северный поток-2” для поставок российского газа в Европу, который пока является единственной проблемой для проекта .