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Reuters: є “вагомі причини” вважати, що Данія схвалить будівництво “Північного Потоку-2”

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Компанія Nord Stream 2, відповідальна за будівництво газопроводу “Північний Потік-2”, очікує, що отримає від влади Данії дозвіл на прокладку 180-кілометрового відрізка трубопроводу під Балтійським морем, щоб закінчити трубопровід до кінця 2019 року, як і планувалося. Про це в понеділок повідомив офіційний представник компанії-оператора Йенс Мюллер, передає УНН, посилаючись на Reuters.

Reuters: є “вагомі причини” вважати, що Данія схвалить будівництво “Північного Потоку-2”

Так, за словами Мюллера, є “вагомі причина” вважати, що датська влада розгляне другу пропозицію, представлену проектом в серпні 2018 року, протягом 8-12 місяців, що дозволить завершити будівництво газопроводу відповідно до графіка.

Навіть якщо рішення Данії стане відомо в кінці року, компанія може залучити додаткові судна для прокладки трубопроводу, заявив Мюллер, зазначивши, що два кораблі, які зараз працюють біля узбережжя Швеції, долали по 6 км в день. В такому випадку, датський сегмент може бути завершений протягом місяця, заявив він.

В агентстві нагадали, що раніше чотири країни — Фінляндія, Швеція, Німеччина і Росія — вже дали добро на будівництво трубопроводу, але Данія не погодилася. Тоді Nord Stream 2 в серпні 2018 року запропонувала альтернативний маршрут, по якому газопровід буде проходити через води виключної економічної зони Данії, уникаючи її територіальних вод.

“Є всі підстави припускати, що ми отримаємо це схвалення в певний момент, коли ми зможемо завершити це будівництво нескладним чином”, — сказав Мюллер.

Він також не вважає істотним ризик того, що Вашингтон може накласти санкції проти компанії.

Так, в керівництві Держдепартаменту США, опублікованому в жовтні 2017 року, зазначено, що закон не застосовується до інвестицій, зроблених до прийняття цього закону в серпні 2017 року, через кілька місяців після підписання Nord Stream контрактів із західними інвесторами.

“Дивлячись на існуючу правову базу, ми повинні зробити висновок, що Nord Stream 2 не може бути порушено”, — сказав Мюллер.

Як повідомляв УНН, раніше, міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен заявив, що Данія прийме рішення щодо “Північного потоку-2”, виходячи з ситуації в Україні.

Нагадаємо, фінансовий директор компанії-оператора проекту “Північний потік −2” Пол Коркоран заявив, що розраховує до кінця року отримати дозвіл від Данії на прокладку трубопроводу “Північний потік-2” для поставок російського газу в Європу, яке поки є єдиною проблемою для проекту.

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