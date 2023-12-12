Reuters: в ЕС смягчили запрет по танкерам в 12-м пакете санкций против рф
Киев • УНН
Страны ЕС близки к согласованию 12-го пакета санкций против рф, включая запрет на российские алмазы и более жесткие меры для обеспечения соблюдения потолка цены на нефть, но смягчают запрет на продажу танкеров
Страны Европейского Союза близки к соглашению по предложенному 12-му пакету санкций против рф, ориентированному на запрет на алмазы российского происхождения и новые меры по ограничению поставок российской нефти, со ссылкой на четырех лиц, знакомых с делом, сообщило 11 декабря Reuters, пишет УНН.
Детали
Хотя основная часть новых мер - это запрет на непромышленные российские алмазы, страны ЕС также стремятся усложнить обход санкций, включая потолок цен на нефть стран "Группы семи", указывает издание.
В тексте, как сообщается, предусмотрены более жесткие меры, позволяющие доказать, что российская нефть торгуется ниже потолка цен, поскольку последние месяцы соблюдение требований ослабевает.
"Однако один элемент, направленный на то, чтобы помешать рф наращивать свой так называемый теневой флот, был смягчен", - пишет издание.
Первоначально, как указано, Еврокомиссия хотела запретить продажу старых танкеров российским предприятиям или их использование в рф, а также организациям, которые могут использовать танкеры для обхода потолка цен на нефть стран G7, "но этот пункт был исключен". Один из источников сообщил, что средиземноморские страны с сильными судоходными компаниями обеспокоены тем, что эти меры могут поставить их в невыгодное конкурентное положение.
"В последнем проекте судоходным компаниям теперь нужно только "отчитываться" о таких продажах", - отмечает издание.
Чиновники из стран-членов ЕС должны были встретиться в понедельник вечером и, как ожидалось, внести дальнейшие изменения в текст, но не существенно, сообщили источники, добавив, что он даже мог быть принят позже в понедельник.
Статья 12G в предложении, как сообщается, также была уточнена до более короткого списка товаров двойного назначения, включая оружие, поскольку большинство стран ЕС заявили, что первоначальный список таможенных кодов был слишком широким и нанес бы ущерб их внешней торговле.
В предложенном пакете компании ЕС, как отмечается, должны заставить своих контрагентов подписать контракты, запрещающие реэкспорт в россию. По словам источников, эта статья будет распространяться на уже существующие контракты с поэтапным переходом.
В последнем рабочем проекте также отменено требование предварительного разрешения государств-членов для "любого перевода средств" российским юридическим лицом или российским гражданином, проживающим в россии, из ЕС. Вместо этого банки и российские юридические или физические лица должны будут сообщать в соответствующие национальные регуляторы ЕС о переводах не менее 100 000 евро (107 510 долларов США), которые затем будут сообщать об этом исполнительной власти ЕС.
Наибольшим предметом разногласий, как указано, остается освобождение от санкций товаров для личного пользования, при этом государства-члены спорят, следует ли освобождать от санкций автомобили с российскими номерными знаками, ввозимые в ЕС.
Государства-члены также продолжают переговоры о переходных сроках для введения запретов на импорт некоторых металлических изделий, таких как стальные слябы и железо.
Наиболее значимой новой мерой является прямой запрет на импорт непромышленных российских алмазов с 1 января, который, по словам источников, уже согласован, а также поэтапный косвенный запрет на импорт российских алмазов из других источников.
Последнее, как сообщается, будет сделано совместно со странами "Группы семи", которые на прошлой неделе объявили о запрете российских алмазов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Reuters: США и союзники давят на Либерию, Маршалловы острова и Панаму из-за нефтяных санкций против рф
Reuters: в ЕС смягчили запрет по танкерам в 12-м пакете санкций против рф
Страны ЕС близки к согласованию 12-го пакета санкций против рф, включая запрет на российские алмазы и более жесткие меры для обеспечения соблюдения потолка цены на нефть, но смягчают запрет на продажу танкеров.
Залужный поздравил воинов с Днем Сухопутных войск ВСУ: "Вы - надежная основа украинской армии"
В День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины главнокомандующий Залужный назвал военных надежной основой армии в условиях войны с россией. Президент Зеленский также почтил их храбрость в этот день.
Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании
Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании.
Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева
Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева.
Ночью оккупанты 3 раза обстреляли приграничье Сумщины, зафиксировано 15 взрывов
За ночь россияне трижды обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, зафиксировано 15 взрывов. О жертвах не сообщается.
"Мы не остановимся": Данилов признал, что контрнаступление Украины не оправдало ожиданий
Алексей Данилов признает, что контрнаступление, на которое надеялась Украина, не оправдало слишком оптимистичных ожиданий.
Смелые, героические, мощные: Зеленский поздравил воинов Сухопутных войск ВСУ
Президент Зеленский поздравил Сухопутные войска Украины с их днем, почтив солдат за храбрость.
Оккупанты за сутки обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области: обошлось без пострадавших
Российские войска обстреляли 18 населенных пунктов в Запорожской области, осуществив более 70 обстрелов и ударов, в том числе с беспилотников, что привело к повреждению зданий, но обошлось без жертв.
Армия рф запустила КАБ на Купянск-Узловой, повредила пятиэтажку
Российские войска выпустили КАБ на Купянск-Узловой, повредив пятиэтажку.
МВФ ожидает от Украины стратегии доходов
МВФ призывает Украину запустить стратегию национальных доходов.