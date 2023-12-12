Reuters: в ЕС смягчили запрет по танкерам в 12-м пакете санкций против рф

Страны Европейского Союза близки к соглашению по предложенному 12-му пакету санкций против рф, ориентированному на запрет на алмазы российского происхождения и новые меры по ограничению поставок российской нефти, со ссылкой на четырех лиц, знакомых с делом, сообщило 11 декабря Reuters, пишет УНН.

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Хотя основная часть новых мер - это запрет на непромышленные российские алмазы, страны ЕС также стремятся усложнить обход санкций, включая потолок цен на нефть стран "Группы семи", указывает издание.

В тексте, как сообщается, предусмотрены более жесткие меры, позволяющие доказать, что российская нефть торгуется ниже потолка цен, поскольку последние месяцы соблюдение требований ослабевает.

"Однако один элемент, направленный на то, чтобы помешать рф наращивать свой так называемый теневой флот, был смягчен", - пишет издание.

Первоначально, как указано, Еврокомиссия хотела запретить продажу старых танкеров российским предприятиям или их использование в рф, а также организациям, которые могут использовать танкеры для обхода потолка цен на нефть стран G7, "но этот пункт был исключен". Один из источников сообщил, что средиземноморские страны с сильными судоходными компаниями обеспокоены тем, что эти меры могут поставить их в невыгодное конкурентное положение.

"В последнем проекте судоходным компаниям теперь нужно только "отчитываться" о таких продажах", - отмечает издание.

Чиновники из стран-членов ЕС должны были встретиться в понедельник вечером и, как ожидалось, внести дальнейшие изменения в текст, но не существенно, сообщили источники, добавив, что он даже мог быть принят позже в понедельник.

Статья 12G в предложении, как сообщается, также была уточнена до более короткого списка товаров двойного назначения, включая оружие, поскольку большинство стран ЕС заявили, что первоначальный список таможенных кодов был слишком широким и нанес бы ущерб их внешней торговле.

В предложенном пакете компании ЕС, как отмечается, должны заставить своих контрагентов подписать контракты, запрещающие реэкспорт в россию. По словам источников, эта статья будет распространяться на уже существующие контракты с поэтапным переходом.

В последнем рабочем проекте также отменено требование предварительного разрешения государств-членов для "любого перевода средств" российским юридическим лицом или российским гражданином, проживающим в россии, из ЕС. Вместо этого банки и российские юридические или физические лица должны будут сообщать в соответствующие национальные регуляторы ЕС о переводах не менее 100 000 евро (107 510 долларов США), которые затем будут сообщать об этом исполнительной власти ЕС.

Наибольшим предметом разногласий, как указано, остается освобождение от санкций товаров для личного пользования, при этом государства-члены спорят, следует ли освобождать от санкций автомобили с российскими номерными знаками, ввозимые в ЕС.

Государства-члены также продолжают переговоры о переходных сроках для введения запретов на импорт некоторых металлических изделий, таких как стальные слябы и железо.

Наиболее значимой новой мерой является прямой запрет на импорт непромышленных российских алмазов с 1 января, который, по словам источников, уже согласован, а также поэтапный косвенный запрет на импорт российских алмазов из других источников.

Последнее, как сообщается, будет сделано совместно со странами "Группы семи", которые на прошлой неделе объявили о запрете российских алмазов.

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