Reuters: в ​​Сирии за неделю в целом убили и ранили 300 наемников из РФ

Российский военный врач, на которого ссылается Reuters, рассказал, что около 100 человек были убиты. Еще один собеседник агентства заявил, что число погибших превысило 80 человек.

В общем, пять источников сообщили, что раненых наемников из Сирии разместили в четырех российских военных госпиталях. Сроки их поступления совпадает с датой разгрома армией США войск, атаковавших штаб Сирийских демократических сил.

Военный врач, работающий в московском военном госпитале и непосредственно участвовал в лечении раненых, рассказал, что по состоянию на вечер 10 февраля в его больнице находилось более 50 пациентов из Сирии, 30% из которых получили тяжелые ранения.

Пострадавших доставляли по крайней мере тремя авиарейсами на специально оборудованных военных грузовых самолетах, каждый из которых вмещает двух или трех пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии и несколько десятков менее тяжелораненых пациентов.

Военный врач сообщил, что пассажир одного из последних рейсов медицинского самолета рассказал ему, что около 100 россиян были убиты по состоянию на конец прошлой недели и 200 получили ранения. Большинство жертв были бойцами частной военной компании. Близкий к ППК “Вагнер” источник подтвердил агентству, что цифры потерь русских близки к реальным.

Собеседник агентства отметил, что в телах во многих раненых есть осколки, которые не видны на рентгеновских снимках, что затрудняет лечение. “Прогноз для большинства раненых мрачный”, — подчеркнул он.

Лидер российской казацкой организации Евгений Шабаев рассказал журналистам, что посещал раненых в Сирии знакомых, которые находятся в Центральной больнице министерства обороны РФ в Химках, на окраине Москвы. Он сообщил, что, по словам выживших, их подразделения насчитывали 550 человек, из которых около 200 получили ранения или были убиты.

Шабаев отметил, что в палате, которую он посетил, было восемь пациентов, а другие палаты в больнице были забиты еще больше.

Напомним, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля в ходе боев с участием американской авиации погибли несколько российских наемников, которые пытались осуществить несанкционированный рейд на нефтеперерабатывающий завод. Как пишет издание “Коммерсант”, русское командование в Сирии не давало разрешения на такую ​​операцию и расценило ее как “опасную самодеятельность”.

В свою очередь источник, связанный с ППК “Вагнер”, сообщил, что 7 февраля силы наемников продвинулись к поселению Хишам в провинции Дейр-эз-Зор. Поселок находилось в нейтральной зоне, о чем была договоренность между российскими военными и возглавляемой США коалицией.

Россияне хотели проверить, как отреагирует на их вылазку коалиция под руководством США. Собеседник рассказал, что наемники продвинулась на расстояние менее 5 км от позиций американских союзников. Силы США предупредили российские регулярные силы о подготовке удара, однако неизвестно, передали это предупреждение представителям ЧВК. Он отметил, что предупреждение было передано за 20 минут до обстрела, поэтому колонну атакующих не успели развернуть.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии могли погибнуть пять россиян. Сообщение о сотнях погибших россиян она назвала дезинформацией.