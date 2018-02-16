Reuters: у Сирії за тиждень у цілому вбили і поранили 300 найманців з РФ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Унаслідок удару очолюваної США коаліції 7 лютого в Сирії загинули і отримали поранення близько 300 бійців пов’язаної з Кремлем приватної військової компанії “Вагнер”, які взяли участь у вилазці на стороні сил президента Сирії Башара Асада. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство новин Reuters.

Російський військовий лікар, на якого посилається Reuters, розповів, що близько 100 осіб були вбиті. Ще один співрозмовник агентства заявив, що кількість загиблих перевищила 80 чоловік.

Загалом, п’ять джерел повідомили, що поранених найманців з Сирії розмістили у чотирьох російських військових госпіталях. Терміни їх надходження збігаються з датою розгрому армією США військ, що атакували штаб Сирійських демократичних сил.

Військовий лікар, який працює в московському військовому госпіталі і безпосередньо брав участь у лікуванні поранених, розповів, що станом на вечір 10 лютого в його лікарні перебувало понад 50 пацієнтів з Сирії, 30% з яких отримали важкі поранення.

Постраждалих доставляли принаймні трьома авіарейсами на спеціально обладнаних військових вантажних літаках, кожен з яких вміщує двох або трьох пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії, і кілька десятків менш тяжкопоранених пацієнтів.

Військовий лікар повідомив, що пасажир одного з останніх рейсів медичного літака розповів йому, що близько 100 росіян були вбиті за станом на кінець минулого тижня і 200 отримали поранення. Більшість жертв були бійцями приватної військової компанії. Близьке до ПВК “Вагнер” джерело підтвердило агентству, що цифри втрат росіян близькі до реальних.

Співрозмовник агентства зазначив, що в тілах у багатьох поранених є осколки, які не видно на рентгенівських знімках, що ускладнює лікування. “Прогноз для більшості поранених похмурий”, — підкреслив він.

Лідер російської козацької організації Євген Шабаєв розповів журналістам, що відвідував поранених у Сирії знайомих, які знаходяться в Центральній лікарні міністерства оборони РФ у Хімках, на околиці Москви. Він повідомив, що, за словами тих, що вижили, їх підрозділи налічували 550 осіб, з яких близько 200 отримали поранення або були вбиті.

Шабаєв зазначив, що в палаті, яку він відвідав, було вісім пацієнтів, а інші палати в лікарні були забиті ще більше.

Нагадаємо, у сирійській провінції Дейр-ез-Зор 7 лютого у ході боїв за участю американської авіації загинули кілька російських найманців, які намагалися здійснити несанкціонований рейд на нафтопереробний завод. Як пише видання “Комерсант”, російське командування в Сирії не давало дозволу на таку операцію і розцінило її як “небезпечну самодіяльність”.

У свою чергу джерело, пов’язаний з ПВК “Вагнер”, повідомив, що 7 лютого сили найманців просунулися до поселення Хішам в провінції Дейр-ез-Зор. Селище знаходилось у нейтральній зоні, про що існувала домовленість між російськими військовими і очолюваної США коаліцією.

Росіяни хотіли перевірити, як відреагує на їх вилазку коаліція під керівництвом США. Співрозмовник розповів, що найманці просунулася на відстань менше 5 км від позицій американських союзників. Сили США попередили російські регулярні сили про підготовку удару, проте невідомо, чи передали це попередження представникам ЧВК. Він зазначив, що попередження було передано за 20 хвилин до обстрілу, тому колону атакуючих не встигли розгорнути.

Офіційний представник МЗС Марія Захарова повідомила, що внаслідок удару очолюваної США коаліції в Сирії могли загинути п’ять росіян. Повідомлення про сотні загиблих росіян вона назвала дезінформацією.

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