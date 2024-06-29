Reuters: США заключили контракт на закупку ракет для ПВО Patriot на более чем 4 миллиарда долларов

Взорвал гранату на Троещине и повредил 11 авто: в Киеве задержали нарушителя 6 часов назад • 16638 просмотра

В Киеве зафиксировали случай ботулизма: человек мог отравиться вяленой рыбой 22 часа назад • 22101 просмотра

Нанес женщине более 20 ударов ножом: на Киевщине мужчине сообщили о подозрении 22 часа назад • 22653 просмотра

Женщина погибла, попав под поезд в киевском метро. Движение поездов восстановлено 28 июня 2024, 08:55 • 32382 просмотра