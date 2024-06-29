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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Reuters: США заключили контракт на закупку ракет для ПВО Patriot на более чем 4 миллиарда долларов

Reuters: США заключили контракт на закупку ракет для ПВО Patriot на более чем 4 миллиарда долларов

Киев  •  УНН

29 июня 2024, 11:25  •  4207 просмотра

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Армия США подписала контракт с компанией Lockheed Martin на сумму 4,5 млрд долларов на поставку 870 ракет PAC-3 MSE и сопутствующего оборудования для систем противовоздушной обороны Patriot.

США заключили многомиллиардный контракт на ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Армия США заключила многолетний контракт с компанией Lockheed Martin, сумма которого составляет 4,5 млрд долларов.

Отмечается, что американские войска заказали 870 ракет PAC-3 MSE и соответствующее оборудование.

Lockheed производит новейшую версию перехватчиков, которые вооружают Patriot, известные как PAC-3 MSE, которые стоят примерно 4 миллиона долларов каждый, согласно бюджетным документам армии

- пишет Reuters.

В Воздушных силах прокомментировали вероятную ротацию оккупантов29 ноября 2022, 21:06 • 1615725 просмотров

Дополнение

В издании добавляют, что системы ПВО Patriot являются одним из ряда сложных единиц противовоздушной обороны, предоставленных Западом для помощи Украине.

Напомним

В Белом доме подтвердили, что США предоставят Украине приоритет в поставках ракет к Patriot и Nasams перед другими странами.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
belii-domБелый дом
reutersReuters
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
nasamsНАСАМС
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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