Reuters: США заключили контракт на закупку ракет для ПВО Patriot на более чем 4 миллиарда долларов
Киев • УНН
Армия США подписала контракт с компанией Lockheed Martin на сумму 4,5 млрд долларов на поставку 870 ракет PAC-3 MSE и сопутствующего оборудования для систем противовоздушной обороны Patriot.
США заключили многомиллиардный контракт на ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Армия США заключила многолетний контракт с компанией Lockheed Martin, сумма которого составляет 4,5 млрд долларов.
Отмечается, что американские войска заказали 870 ракет PAC-3 MSE и соответствующее оборудование.
Lockheed производит новейшую версию перехватчиков, которые вооружают Patriot, известные как PAC-3 MSE, которые стоят примерно 4 миллиона долларов каждый, согласно бюджетным документам армии
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В издании добавляют, что системы ПВО Patriot являются одним из ряда сложных единиц противовоздушной обороны, предоставленных Западом для помощи Украине.
Напомним
В Белом доме подтвердили, что США предоставят Украине приоритет в поставках ракет к Patriot и Nasams перед другими странами.