Reuters: США уклали контракт на закупівлю ракет для ППО Patriot на понад 4 мільярди доларів
Київ • УНН
Армія США підписала контракт з компанією Lockheed Martin на суму 4,5 млрд доларів на поставку 870 ракет PAC-3 MSE та супутнього обладнання для систем протиповітряної оборони Patriot.
США уклали багатомільярдний контракт на ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Армія США уклала багаторічний контракт з компанією Lockheed Martin, сума якого складає 4,5 млрд доларів.
Зазначається, що американські війська замовили 870 ракет PAC-3 MSE та відповідне обладнання.
Lockheed виробляє новітню версію перехоплювачів, які озброюють Patriot, відомі як PAC-3 MSE, які коштують приблизно 4 мільйони доларів кожен, згідно з бюджетними документами армії
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У виданні додають, що системи ППО Patriot є одним із ряду складних одиниць протиповітряної оборони, наданих Заходом для допомоги Україні.
Нагадаємо
У Білому домі підтвердили, що США нададуть Україні пріоритет у поставках ракет до Patriot і Nasams перед іншими країнами.