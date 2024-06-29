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Reuters: США уклали контракт на закупівлю ракет для ППО Patriot на понад 4 мільярди доларів

Київ • УНН

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Армія США підписала контракт з компанією Lockheed Martin на суму 4,5 млрд доларів на поставку 870 ракет PAC-3 MSE та супутнього обладнання для систем протиповітряної оборони Patriot.

Reuters: США уклали контракт на закупівлю ракет для ППО Patriot на понад 4 мільярди доларів

США уклали багатомільярдний контракт на ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Армія США уклала багаторічний контракт з компанією Lockheed Martin, сума якого складає 4,5 млрд доларів.

Зазначається, що американські війська замовили 870 ракет PAC-3 MSE та відповідне обладнання.

Lockheed виробляє новітню версію перехоплювачів, які озброюють Patriot, відомі як PAC-3 MSE, які коштують приблизно 4 мільйони доларів кожен, згідно з бюджетними документами армії

- пише Reuters.

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Доповнення

У виданні додають, що системи ППО Patriot є одним із ряду складних одиниць протиповітряної оборони, наданих Заходом для допомоги Україні.

Нагадаємо

У Білому домі підтвердили, що США нададуть Україні пріоритет у поставках ракет до Patriot і Nasams перед іншими країнами.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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