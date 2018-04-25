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Reuters: российские наемники перед Донбассом или Сирией тренируются на полигоне Минобороны РФ

Киев • УНН

 • 8902 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. По меньшей мере трижды российские наемники, которые прилетели чартерным рейсом из столицы Сирии Дамаска, были замечены на пути из аэропорта к полигону Министерства обороны РФ в Молькино Краснодарского края, вопреки заявлениям Кремля о том, что россия нет в Сирии. Об этом говорится в эксклюзивном материале Reuters, передает УНН.

Reuters: российские наемники перед Донбассом или Сирией тренируются на полигоне Минобороны РФ

Согласно информации на сайте Кремля, в Молькино, на юго-западе России, базируется десятая бригада спецназовцев. Именно этот пункт прибытия россиян, вернувшихся из Сирии, является свидетельством скрытой российской миссии в Сирии.

Источник с 10-й бригады спецназа на вопрос, почему гражданские входили на военную базу, заявил, что "никто не входит в нее, насколько я знаю... Вы видели их, пусть. Но вы не должны верить всему... Возможно, вы можете. Но как мы можем комментировать то, что делают другие организации?"

Как сообщили Reuters сразу несколько источников, в том числе один подрядчик, более 2 тыс. российских наемников воюют в поддержку сирийских сил. По словам источников, подрядчиков доставляет к месту назначения сирийская авиакомпания Cham Wings.

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Корреспондент издания наблюдал, как 17 апреля чартерный рейс Cham Wings доставил из Дамаска к гражданскому аэропорту в Ростове-на-Дону группу людей, которые оставили терминал через выход, отделенный от пассажирского. Они сели в три автобуса и отправились на юг. Примерно в полночь все три автобуса прибыли в поселок Молькино.

Там каждый автобус останавливался на контрольно-пропускном пункте, укомплектованном как минимум двумя военнослужащими, прежде чем проехать дальше к военному объекту.

Автобусы повезли мужчин из аэропорта по тому же маршруту 25 и 6 апреля.

Несколько родственников и друзей, а также самих добровольцев, сообщили, что российские частные подрядчики были в тренировочном военном лагере в Молькино с тех пор, как они воевали на Востоке Украины вместе с пророссийскими сепаратистами.

Как писали некоторые российские СМИ несколько лет назад, именно на полигоне Молькино проходят спецподготовку бойцы так называемой ППК "Вагнер".

Как сообщал УНН, волонтерское разведывательное сообщество InformNapalm опубликовало информацию о 26 наемников "Вагнера". Пока не удалось установить, кто именно из них участвовал в боях под Дейз-эз-Зор в Сирии, но некоторые из них имеют ведомственные награды за боевые действия на Донбассе.

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