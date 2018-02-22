У СБУ підтвердили оприлюднені волонтерами дані найманців ПВК "Вагнер"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Оприлюднені волонтерською розвідувальною спільнотою InformNapalm дані щодо російських найманців ПВК “Вагнер” є достовірними. Про це на своїй сторінці у Facebook написала речник СБУ Олена Гітлянська, передає УНН.
“СБУ повідомляє, що оприлюднені дані найманців, їх посади та особисті номери ідентичні наявній у Службі інформації”, — написала О.Гітлянська.
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Зазначимо, раніше волонтерська розвідувальна спільнота InformNapalm опублікувала інформацію щодо членів так званої ПВК “Вагнера”. Волонтери оприлюднили особисті дані 26 найманців (25 танкістів і один начальник служби ПММ). Як зазначається, поки не вдалось встановити, хто саме з них брав участь в боях під Дейз-ез-Зор в Сирії, але деякі з них мають відомчі нагороди за бойові дії на Донбасі, зокрема за танкові бої під Луганським аеропортом, підписані особисто президентом Росії.