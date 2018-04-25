Reuters: російські найманці перед Донбасом чи Сирією тренуються на полігоні Міноборони РФ

Згідно з інформацією на сайті Кремля, у Молькіно, на південному заході Росії, базується 10-а бригада спецназівців. Саме цей пункт прибуття росіян, що повернулись із Сирії, є свідченням прихованої російської місії в Сирії.

Джерело з 10-ї бригади спецназу на запитання, чому цивільні входили на військову базу, заявило, що “ніхто не входить до неї, наскільки я знаю... Ви бачили їх, нехай. Але ви не повинні вірити всьому... Можливо, ви можете. Але як ми можемо коментувати те, що роблять інші організації?”

Як повідомили Reuters одразу кілька джерел, зокрема один підрядник, понад 2 тис. російських найманців воюють на підтримку сирійських сил. За словами джерел, підрядників доставляє до місця призначення сирійська авіакомпанія Cham Wings.

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Кореспондент видання спостерігав, як 17 квітня чартерний рейс Cham Wings доставив з Дамаска до цивільного аеропорта в Ростові-на-Дону групу людей, які залишили термінал через вихід, окремий від пасажирського. Вони сіли у три автобуси і відправилися на південь. Приблизно опівночі всі три автобуси прибули до селища Молькіно.

Там кожен автобус зупинявся на контрольно-пропускному пункті, укомплектованому щонайменше двома військовослужбовцями, перш ніж проїхати далі до військового об’єкту.

Автобуси повезли чоловіків з аеропорту тим самим маршрутом 25 і 6 квітня.

Декілька родичів і друзів, а також самих добровольців, повідомили, що російські приватні підрядники були у тренувальному військовому таборі в Молькіно ще відтоді, як вони воювали на Сході України разом з проросійськими сепаратистами.

Як писали деякі російські ЗМІ декілька років тому, саме на полігоні Молькіно проходять спецпідготовку бійці так званої ПВК “Вагнер”.

Як повідомляв УНН, волонтерська розвідувальна спільнота InformNapalm опублікувала інформацію щодо 26 найманців “Вагнера”. Поки не вдалось встановити, хто саме з них брав участь в боях під Дейз-ез-Зор в Сирії, але деякі з них мають відомчі нагороди за бойові дії на Донбасі.