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Reuters: при Туске как премьере Польши ожидается потепление в отношениях с ЕС

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 08:37  •  18059 просмотра

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Потенциальное возвращение Дональда Туска на пост премьер-министра Польши может привести к значительным изменениям в отношениях Польши и ЕС

Приход к власти в Польше Дональда Туска как премьер-министра, что может последовать после попытки нынешнего главы правительства Матеуша Моравецкого, может привести к радикальным изменениям в отношениях между Польшей и ЕС. При этом работа с президентом Анджеем Дудой, поддерживающим оппозиционный лагерь, является непростой задачей для Туска. Об этом со ссылкой на чиновников и экспертов пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Когда в октябре Дональд Туск посетил штаб-квартиру ЕС, чтобы поговорить о размораживании средств блока, когда он, вероятно, вернется в качестве премьер-министра Польши, это была встреча старых друзей человека, который раньше помогал всем руководить, отмечает издание.

Сторонники Туска говорят, что связи, сформированные во время его пребывания на посту президента Европейского совета с 2014 по 2019 год, являются ключом к разблокированию десятков миллиардов евро финансирования, удержанного при правительстве премьер-министра Матеуша Моравецкого из-за обеспокоенности по поводу верховенства закона.

"Если кто-то и может вернуть Польшу на демократический путь ЕС, так это Туск, - сказал один из нынешних высокопоставленных чиновников ЕС. - Мы верим в его лидерство".

Президент Польши Анджей Дуда дал Матеушу Моравецкому, представителю PiS, шанс первым сформировать правительство после выборов 15 октября.

Однако ему не хватает большинства, и ожидается, что в понедельник оно потеряет вотум доверия.

Это расчистило бы путь Туску, который поклялся "восстановить позиции" Польши в Европе, к приходу к власти в качестве главы широкого альянса проевропейских партий, имеющих большинство.

"Это радикальное изменение в отношениях между Польшей и ЕС, потому что уходящее правительство воспринимало ЕС как "их", а Туск, а новое правительство воспринимает ЕС как "нас", — заявил бывший чиновник, тесно сотрудничавший с Туском.

Однако оппоненты Туска обвиняют его в том, что он ставит иностранные интересы выше польских, и видят в нем соучастника попыток Евросоюза посягнуть на суверенитет Польши, пишет издание.

Между тем, официальные лица ЕС предупреждают, что разблокировать наличные деньги может быть непросто, поскольку это предполагает реализацию "вех" в области верховенства закона, которые могут быть задержаны Дудой, союзником PiS, которую представляет Моравецкий.

Работа с президентом, поддерживающим оппозиционный лагерь, является непростой задачей для Туска, поскольку он намеревается реализовать программу, которая включает в себя отмену судебных реформ предыдущего правительства и привлечение к ответственности тех, кто обвиняется оппозицией в правонарушениях, включая самого Дуду.

"В Польше начинается период сосуществования", - сказал политолог из Университета кардинала Стефана Вышинского (UKSW) в Варшаве Антони Дудек.

Однако коллеги говорят, что страсть Туска к политике поможет ему найти решения.

"Он устойчив к нечестным играм... и хорошо справляется с такими вещами", - сказал депутат из Гражданской коалиции (КО) Туска.

Туску также необходимо будет сплотить разнообразную коалицию, чьи взгляды на самые разные вопросы, от абортов до государственных расходов, сильно различаются, пишет издание.

Отвечая на вопрос, как Туск справится с стоящими перед ним задачами, бывший чиновник ЕС, работавший вместе с ним, ответил: "После того, как он имел дело с 28 лидерами, которые спорили по поводу греческого долгового кризиса, миграционного кризиса, Брексита... я почти уверен, что он справится с этим", - сказал бывший чиновник.

Напомним

Туск надеется, что новое правительство Польши в среду примет присягу, присоединится к саммиту ЕС, а затем наладит отношения с Украиной.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Reuters: при Туску як прем'єрові Польщі очікується потепління у відносинах з ЄС
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Reuters: при Туске как премьере Польши ожидается потепление в отношениях с ЕС

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