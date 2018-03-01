Reuters: Манафорт предстанет перед судом в сентябре
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Американский юрист, лоббист, политический консультант, бывший политтехнолог “Партии регионов” и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не признал себя виновным согласно новым обвинительным заключениям расследования вмешательства Российской Федерации в президентские выборы в США 2016 и предстанет перед судом в сентябре текущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Судья окружного суда США Эми Берман Джексон установила, что судебное разбирательство по Манафорту начнется 17 сентября в Вашингтоне, округ Колумбия.
Ожидается, что суд продлится несколько недель и может проходить на фоне промежуточных выборов в ноябре — “делая заголовки в то время, когда республиканцы борются за сохранение своего большинства в Палате представителей США и Сенате”.
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Как сообщал УНН, бывшему политтехнологу Партии регионов и экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, а также его помощнику Рику Гейтсу предъявлены обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине. Издание Bloomberg утверждает, что именно он посоветовал “Партии регионов” переименоваться в — “Оппозиционный блок”.