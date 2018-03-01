Reuters: Манафорт постане перед судом у вересні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Американський юрист, лобіст, політичний консультант, колишній політтехнолог “Партії регіонів” та екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не визнав себе винним за новим обвинувальним висновком розслідування втручання Російської Федерації у президентські вибори у США 2016 року і постане перед судом у вересні поточного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Суддя окружного суду США Емі Берман Джексон встановила, що судовий розгляд щодо Манафорта розпочнеться 17 вересня у Вашингтоні, округ Колумбія.

Очікується, що суд триватиме кілька тижнів і може проходити на тлі проміжних виборів в листопаді — “роблячи заголовки в той час, коли республіканці борються за збереження своєї більшості в Палаті представників США і Сенаті”.

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Як повідомляв УНН, колишньому політтехнологу Партії регіонів і екс-главі передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, а також його помічникові Ріку Гейтсу пред’явлені звинувачення в ухилянні від податків на доходи отримані в Україні. Видання Bloomberg стверджує, що саме він порадив “Партії регіонів” перейменуватися в — “Опозиційний блок”.

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