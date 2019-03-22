Рецидивиста приговорили к пожизненному заключению за разбой и убийство

Следствие установило, что в начале мая 2017 года у Центрального рынка Винницы трое ранее неоднократно судимых мужчины ограбили и убили местного жителя. Перед совершением преступления злоумышленники играли в азартные игры в помещении "Лото маркет" неподалеку от места происшествия. Чтобы найти деньги для продолжения игры преступники совершили разбойное нападение на винничанина, который возвращался с работы. В ходе инцидента злоумышленники ударили мужчину ножом и скрылись, пострадавший скончался от ранений.

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Впоследствии рецидивистов задержали. По результатам обвинительного акта двух преступников приговорили к 12 годам заключения, третьего - к пожизненному лишению свободы.

Напомним, в Кировоградской больной сын зарезал своего отца.