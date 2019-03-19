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На Кіровоградщині хворий син зарізав свого батька

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. В м. Олександрія на Кіровоградщині син зарізав свого батька. Про це йдеться в матеріалах Єдиного державного реєстру судових рішень, передає УНН.

На Кіровоградщині хворий син зарізав свого батька

Як повідомляється у матеріалах реєстру, батько прийшов до сина додому. Чоловіки посварилися.

Через сварку син взяв кухонний ніж та наніс батькові удар. Чоловік впав на підлогу. Потерпілий помер на місці події.

Підозрюваний у вбивстві хворіє на шизофренію. В 2011 році його визнали недієздатним.

Наразі чоловіка взяли під варту на 60 днів.

Суд призначив у кримінальному провадженні судово-психолого-психіатричну експертизу.

Як повідомляв УНН, мати імітувала кровотечі синові-інваліду, щоб отримувати допомогу лікарів.

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