На Кіровоградщині хворий син зарізав свого батька
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В м. Олександрія на Кіровоградщині син зарізав свого батька. Про це йдеться в матеріалах Єдиного державного реєстру судових рішень, передає УНН.
Як повідомляється у матеріалах реєстру, батько прийшов до сина додому. Чоловіки посварилися.
Через сварку син взяв кухонний ніж та наніс батькові удар. Чоловік впав на підлогу. Потерпілий помер на місці події.
Підозрюваний у вбивстві хворіє на шизофренію. В 2011 році його визнали недієздатним.
Наразі чоловіка взяли під варту на 60 днів.
Суд призначив у кримінальному провадженні судово-психолого-психіатричну експертизу.
Як повідомляв УНН, мати імітувала кровотечі синові-інваліду, щоб отримувати допомогу лікарів.