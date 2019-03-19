В Кировоградской области больной сын зарезал своего отца
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В г. Александрия в Кировоградской области сын зарезал своего отца. Об этом говорится в материалах Единого государственного реестра судебных решений, передает УНН.
Как сообщается в материалах реестра, отец пришел к сыну домой. Мужчины поссорились.
Из-за ссоры сын взял кухонный нож и нанес отцу удар. Мужчина упал на пол. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Подозреваемый в убийстве болеет шизофренией. В 2011 году его признали недееспособным.
Сейчас мужчина взят под стражу на 60 дней.
Суд назначил в уголовном производстве судебно-психолого-психиатрическую экспертизу.
Как сообщал УНН, иметь имитировала кровотечения сыну-инвалиду, чтобы получать помощь врачей.