Мати імітувала кровотечі синові-інваліду, щоб отримувати допомогу лікарів

Лікарі були збиті з пантелику, тому що дитина, яка не може говорити через свою інвалідність, не одужувала, перебуваючи в реанімації.

Вони визнали, що в той час хлопчик міг померти, якби з ним не поводилися належним чином.

Прокурори повідомили суду, що в результаті ін'єкцій у дитини з'явилися інфекції і висока температура.

Підозри виникли в квітні минулого року, коли медсестра помітила шприц в рукаві маминої сорочки і закривавлену серветку у ванній.

В кімнаті хлопчика в лікарні округу Ферфакс, штат Віргінія, була встановлена камера.

Кадри показали, що вона вводить свою кров синові в ніс і рот, потім кладе м'яку іграшку ближче до тіла, перш ніж медперсонал кидається його рятувати.

До того, як інцидент було відображено на камеру, персонал лікарні вже зв'язувався зі службами захисту дітей, тому що боявся, що дитині навмисне завдають шкоду.

Хлопчика було госпіталізовано сім разів за два місяці з нез'ясовною кровотечею.

Суд винесе вирок матері дитини в липні.

Нагадаємо, у лікарні Тунісу за добу через невідомі причини загинуло 11 дітей.