У лікарні Тунісу за добу через невідомі причини загинуло 11 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністр охорони здоров'я Тунісу Абдель Рауф ель-Шериф подав у відставку в суботу, 9 березня, після того, як у столичній лікарні загадковим чином померло 11 дітей протягом однієї доби. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
"Міністерство охорони здоров'я та державна прокуратура почала розслідування причин смерті дітей, яка, ймовірно, була викликана інфекцією крові", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що мешканці Тунісу скаржилися на скорочення державних послуг після повалення Зін аль-Абідін бен Алі в 2011 році, що призвело до економічної кризи.
Критики уряду кажуть, що державний сектор покриває корупцію.
Як повідомляв УНН, у знеструмленому місті в Венесуелі за день в лікарні померли 15 дітей.