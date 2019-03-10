В больнице Туниса за сутки по неизвестным причинам погибли 11 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Министр здравоохранения Туниса Абдель Рауф эль-Шериф подал в отставку в субботу, 9 марта, после того, как в столичной больнице загадочным образом умерли 11 детей в течение суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Министерство здравоохранения и государственная прокуратура начала расследование причин смерти детей, которая, вероятно, была вызвана инфекцией крови”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что жители Туниса жаловались на сокращение государственных услуг после свержения Зин аль-Абидин бен Али в 2011 году, что привело к экономическому кризису.
Критики правительства говорят, что государственный сектор покрывает коррупцию.
Как сообщал УНН, в обесточенном городе в Венесуэле за день в больнице умерли 15 детей.