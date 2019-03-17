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Мать имитировала кровотечение сыну-инвалиду, чтобы получать помощь врачей

Киев • УНН

 • 13620 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Элизабет Мэлоун из США призналась, что впрыскивала свою кровь через нос и рот своему пятилетнему сыну-инвалиду, потому что хотела привлечь внимание медиков к его состоянию здоровья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.

Мать имитировала кровотечение сыну-инвалиду, чтобы получать помощь врачей

Врачи были сбиты с толку, потому что ребенок, который не может говорить из-за своей инвалидности, не поправлялся, находясь в реанимации.

Они признали, что в то время мальчик мог умереть, если бы с ним не обращались должным образом.

Прокуроры сообщили суду, что в результате инъекций у ребенка появились инфекции и высокая температура.

Подозрения возникли в апреле прошлого года, когда медсестра заметила шприц в рукаве маминой рубашки и окровавленную салфетку в ванной.

В комнате мальчика в больнице округа Фэрфакс, штат Виргиния, была установлена камера.

Кадры показали, что она вводит свою кровь сыну в нос и рот, потом кладет мягкую игрушку ближе к телу, прежде чем медперсонал бросается его спасать.

До того, как инцидент был запечатлен на камеру, персонал больницы уже связывался со службами защиты детей, потому что боялся, что ребенку умышленно причиняют вред.

Мальчик был госпитализирован семь раз за два месяца с необъяснимым кровотечением.

Суд вынесет приговор матери ребенка в июле.

Напомним, в больнице Туниса за сутки по неизвестным причинам погибли 11 детей.

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