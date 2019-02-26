На Луганщині судитимуть жінку, яка зарізала знайомого під час сварки

Працівниками юстиції встановлено, що 10 лютого 2019 року в м. Сєвєродонецьк під час розпиття алкогольних напоїв між чоловіком та його знайомою на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин виникла сварка, під час якої 29-річна жінка нанесла не менше п’яти колото-різаних поранень кухонним ножем.



Через деякий час чоловік від отриманих тілесних ушкоджень та значної крововтрати помер. Наразі, досудове розслідування триває. Вбивці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років



Нещодавно УНН повідомляв про подібний випадок, що стався на Одещині.