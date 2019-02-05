На Одещині жінка зарізала свого співмешканця кухонним ножем

"Між подружжям розгорілася чергова сварка через постійні зловживання чоловіком алкогольними напоями. Під час суперечки жінка кухонним ножем, яким готувала вечерю, нанесла співмешканцю удар в шию. Від отриманого поранення 42-річний потерпілий помер до приїзду швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

Зловмисницю затримано, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричино смерть – ред.) КК України. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині чоловік зарізав 13-річну дівчинку і порізав собі вени.